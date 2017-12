Lisa Givert: Die Bauarbeiten der TAP-Pipeline im italienischen Abschnitt verlaufen nach Zeitplan

Baku, 27. Dezember, AZERTAC

Die Arbeiten der TAP-Pipeline im italienischen Abschnitt verlaufen nach Zeitplan. Das sagte in einem Exklusivinterview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC die TAP-Kommunikationsleiterin Lisa Givert.

Die Trans-Adria-Pipeline (offizieller Projektname Trans Adriatic Pipeline; auch Transadriatische Pipeline; kurz TAP) ist eine im Bau befindliche, rund 878 Kilometer lange Erdgaspipeline, die durch Griechenland, Albanien und das Adriatische Meer nach Süditalien verlegt wird. Sie soll mit der Transanatolischen Pipeline (TANAP) verbunden werden und das Erdgas aus dem Feld Shah Deniz II. durch über Griechenland, Albanien und einen Meeresabschnitt nach Italien und von Dort nach Westeuropa transportieren.

Frau Lisa Givert sagte, dass der Bau der TAP-Pipeline im Mai 2016 gestartet worden sei. Im Sommer desselben Jahres wurden geologische Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob es längs der TAP-Route einen Blindgänger gibt oder nicht. Darüber hinaus wurden pflanzensänitare Maßnahmen für Olivenbäume getroffen, die an der Route wachsen, fügte sie hinzu. Alle geologischen Untersuchungsarbeiten am Strand San Foca wurden am Anfang Oktober des Jahres 2016 sowie der Bau eines Mikro-Tunnels in einem 8 Kilometer langen italienischen Abschnitt im Dezember desselben Jahres abgeschlossen.

Im März-Juli des laufenden Jahres wurde der erste Teil der Olivenbäume aus dem Gebiet, wo ein Mikro-Tunnel gebaut werden soll, verlegt. Diese Bäume werden fachgerecht gestutzt. Sie werden nach der Fertigstellung der Pipeline wieder an ihren Stellen gepflanzt werden. Die letzte Partie von Rohren, die im Offshore-Teil des TAP-Projektes genutzt werden sollen, wurden am 3. und 6. September des laufenden Jahres bereits in die italienische Region Brindisi gebracht und hier ausgeladen, sagte sie .

Die Lieferung von insgesamt 55.000 Rohren, die beim Bau von TAP verwendet werden, dauerte etwa anderthalb Jahre. Die ersten Rohre wurden im April 2016 in die albanische Stadt Durres und einen Monat später nach Griechenland gebracht.

Im griechischen Abschnitt der Pipeline werden 32.000 Rohre, 13.000 in Albanien, 9.000 im Meeresteil und 670 Rohre in Italien zur Anwendung kommen. Das Gesamtgewicht der Rohre beträgt 520.000 Tonnen. Ein 18 Meter langes Rohr variiert zwischen 9,3 und 16,3 Tonnen.

Die EU hält das TAP-Projekt für eine Priorität. TAP bildet das Segment des Südlichen Gaskorridors. Fast 60 Prozent der Bauarbeiten der TAP-Pipeline sind getan worden.

Bis 2020 werden aserbaidschanische Firmen schätzungsweise etwa 1,2 Milliarden Dollar in TAP investieren. Erforderliche Gesamtkosten des TAP-Projekts belaufen sich voraussichtlich auf 4,5 Milliarden Euro.

Das Projekt beschäftigt insgesamt 5.500 Menschen.

Die Lieferung des frühen Gases in die Türkei und nach Georgien ist für Ende 2018 vorgesehen.

Die Transportkapazität der TAP-Pipeline ist auf 10 bis 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr veranschlagt. Die Pipeline soll im Jahr 2020 in Betrieb sein.

TAP- Aktionäre sind folgendermaßen: BP (20 Prozent), SOCAR (20 Prozent), Snam S.p.A (20 Prozent), Fluxys (19 Prozent) und Enagas (16 Prozent), Axpo (5 Prozent).