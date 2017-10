Lisa Givert: In Italien starten bald Bauarbeiten am TAP-Projekt wieder

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

In Italien starten bald Bauarbeiten am TAP-Projekt wieder. Die 871 Kilometer lange Trans-Adria-Pipeline (TAP) wird das Erdgas aus dem Erdgasfeld Shah Deniz II im Kaspischen Meer (Aserbaidschan) nach Europa bringen. Das erläuterte der Nachrichtenagentur AZERTAC TAP-Kommunikationsleiterin Lisa Givert.

Sie sagte, dass der Bau des TAP im Mai 2016 gestartet worden sei. Im Sommer desselben Jahres sind geologische Untersuchungen durchgeführt worden, um festzustellen, ob es längs der TAP-Route einen Blindgänger gibt oder nicht. Darüber hinaus wurden pflanzensänitare Maßnahmen für Olivenbäume getroffen, die an der Route wachsen, fügte sie hinzu. Alle geologischen Untersuchungsarbeiten am Strand San Foca wurden am Anfang Oktober des Jahres 2016 und am Bau eines Mikro-Tunnels im Dezember desselben Jahres abgeschlossen.

Im März-Juli des laufenden Jahres wurde der erste Teil der Olivenbäume aus dem Gebiet, in dem die Mikro-Tunnel gebaut werden, verlegt. Diese Bäume werden fachgerecht gestutzt. Sie werden nach der Fertigstellung der Pipeline wieder an ihren Stellen gepflanzt werden. Die letzte Partie von Rohren, die im Offshore-Teil des TAP-Projektes genutzt werden soll, wurde am 3. und 6. September bereits in die italienische Region Brindisi gebracht und hier ausgeladen, sagte sie .

TAP-Zentrum arbeitet mit den zentralen und lokalen Behörden eng zusammen und sei im Begriff, die Bauarbeiten in Italien wieder zu beginnen, so Frau Lisa Givert.

Es sei erwähnt, dass die Grundsteinlegung der TAP am 17. Mai des vorigen Jahres im griechischen Saloniki stattfand. Fast 57 % von Bauarbeiten an der Pipeline sind bereits getan.

Die Pipelines im südlichen Gaskorridor werden Erdgas aus dem Erdgasfeld Shah Deniz II im Kaspischen Meer (Aserbaidschan) nach Europa bringen. TAP ist der letzte Teil zur Erschließung dieser Erdgasressourcen. Die 871 Kilometer lange Trans-Adria-Pipeline stellt in Kipoi an der türkisch-griechischen Grenze die Verbindung mit der transanatolischen Pipeline her. Sie durchquert Griechenland und Albanien, verläuft durch die Adria und erreicht schließlich Süditalien. Von der italienischen Anlande-Station aus kann das Erdgas zu den größten europäischen Märkten, wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien, transportiert werden.

Bis 2020 werden aserbaidschanische Firmen schätzungsweise etwa 1,2 Milliarden Dollar in TAP investieren. Erforderliche Kosten belaufen sich auf 4,5 Milliarden Dollar.

Das Projekt beschäftigt insgesamt 5.500 Menschen.

Im Jahr 2020 soll TAP in Betrieb gehen. Die Transportkapazität der TAP-Pipeline ist auf zehn bis 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr veranschlagt. Zunächst wird durch diese Gasleitung 10 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa transportiert. In der Perspektive ist es vorgesehen, dieses Volumen bis 20 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Die anfängliche Durchlassfähigkeit der Pipeline wird voraussichtlich auf 16 Milliarden Kubikmeter pro Jahr geschätzt. Über 6 Milliarden Kubikmeter werden in die Türkei und 10 Milliarden Kubikmeter nach Europa geliefert werden.

TAP- Aktionäre sind folgendermaßen: BP (20 Prozent), SOCAR (20 Prozent), Snam S.p.A (20 Prozent), Fluxys (19 Prozent) und Enagas (16 Prozent), Axpo (5 Prozent).