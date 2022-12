Lukaschenko und Putin treffen sich am Montag in Minsk

Baku, 17. Dezember, AZERTAC

Am Montag, dem 19. Dezember soll der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Arbeitsbesuch nach Belarus kommen, wie AZERTAC unter Berufung auf die Nachrichtenagentur BelTA mitteilt.

Hochrangige Gespräche werden im Palast der Unabhängigkeit in Minsk stattfinden.

Die Tagesordnung steht fest. Die Gespräche werden zuerst im erweiterten Kreis stattfinden. Am Treffen werden neben den Staatschefs Regierungsleiter, Leiter der Ressortministerien und Behörden teilnehmen. In diesem Format werden die Parteien das gesamte Spektrum an aktuellen Themen der belarussisch-russischen Integration eingehend erörtern.

Anschließend werden die Präsidenten die Verhandlungen unter vier Augen fortsetzen, danach sollen sie entsprechende Erklärungen abgeben und an einer gemeinsamen Pressekonferenz teilnehmen.

Es wird erwartet, dass die Staatsoberhäupter der beiden Länder im Laufe des Tages ausführlich über die Umsetzung der zuvor angenommenen Unionsprogramme diskutieren werden. Sie werden über Handel und wirtschaftliche Interaktion sowie über gemeinsame Kooperationsprojekte sprechen, wobei der Schwerpunkt auf der Importsubstitution liegen wird. Ein wichtiges Thema auf der Verhandlungsagenda wird die Zusammenarbeit im Energiesektor sein. Die Präsidenten werden auch Sicherheitsfragen erörtern, sich über die Lage in der Region und in der Welt austauschen und gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung neuer Herausforderungen diskutieren.