MCI/Round 11: Shakhriyar Mamedyarov gegen Ian Nepomniachtchi und Teimour Radjabov gegen David Anton Guijarro

Baku, 15. März, AZERTAC

Heute ist der letzte Tag der Vorrunde des MCI´s (Magnus Carlsen Invitational). Es wird spannend! Wer wird sich für das Viertelfinale qualifizieren können?

In der elften Runde wird Shakhriyar Mamedyarov gegen den Russen Ian Nepomniachtchi und in der nächsten Runde gegen seinen Landsmann Sergey Karyakin spielen, wie AZERTAC mitteilte. In der nächsten Runde trifft er auf seinen Landsmann Teimour Radjabov. In den letzten beiden Runden werden Mammedyarovs Gegner der argentinische Sieler Alan Pichot und der US-Spieler Wesley So sein.

Teimour Radjabov trifft auf den spanischen Spieler David Anton Guijarro und dann auf Nils Grandelius aus Schweden. Nach dem Spiel mit Shakhriyar Mamedyarov in der dreizehnten Runde wird sein Gegner Ian Nepomniachtchi aus Russland sein. Im letzten Spiel wird er Sergey Karjakin spielen.

Nach 10 Runden hat Teimour Radjabov 4,5 Punkte auf seinem Konto und belegt den 11. Platz. Shakhriyar Mammedyarov landet mit 4 Punkten auf dem Platz 12. Anish Giri aus den Niederlanden führt mit 8 Punkten die Tabelle an.

Das Preisgeld der Meltwater Champions Chess Tour beträgt $220.000, mit $60.000 für den ersten Platz, während sich der Sieger auch für das Tour-Finale im September qualifiziert.

Die Zeitkontrolle beträgt 15 Minuten für alle Züge, mit einem 10-Sekunden-Inkrement pro Zug ab Zug 1. Die K.O.-Matches bestehen aus 4-Partien an den ersten beiden Tagen. Bei einem Spielstand von 1:1 werden dann zwei 5+3-Partien gespielt, gefolgt, falls nötig, ein Armageddon, bei dem Weiß 5 Minuten zu Schwarz' 4 Minuten hat, aber ein Remis als Sieg für Schwarz zählt. Offizielle Website: championschesstour.com