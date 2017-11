Madrid: Internationale Konferenz zum Thema "Islamische Solidarität und interreligiöser Dialog, ihr Beitrag zu Frieden und multikulturellem Leben"

Madrid, 7. November, AZERTAC

Im Rahmen des "von Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev erklärten Jahrs der islamischen Solidarität" hat in der spanischen Hauptstadt Madrid eine internationale Konferenz zum Thema "Islamische Solidarität und interreligiöser Dialog, ihr Beitrag zum Frieden und dem multikulturellen Leben" stattgefunden, wie eine AZERTAC-Korrespondentin

mitteilt.

An der Arbeit der Konferenz nahm ebenfalls eine große aserbaidschanische Delegation um den Vorsitzenden der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade, teil. Zur aserbaidschanischen Delegation gehören der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Arbeit mit religiösen Organisationen Mubariz Gurbanli, die Abgeordneten Rafael Huseynov, Hikmat Mammadov, der Rektor der Bakuer Staatlichen Universität Abel Maharramov, der Leiter der orthodoxen Gemeinde Erzbischof Aleksandr Ischein und der Ordinator der katholischen Gemeinde Wladimir Fekete.

Redner wiesen in ihren Reden auf die Bedeutung der Konferenz in Hinsicht auf die Stärkung des Friedens in der Welt hin und betonten besonders die Wichtigkeit menschlicher Werte.

Im Rahmen der Veranstaltung fand die Präsentation eines Gemäldes zum Thema statt. Darüber hinaus erhielten die Konferenzteilnehmer ein Buch mit dem Titel "Geschichte der Menschheit", dessen Autor Präsident der Evsen Stiftung, Ali Evsen, ist, sowie Materialien der im vergangenen Jahr in Madrid abgehaltenen gemeinsamen internationalen Konferenz “Jahr des Multikulturalismus“.

Auf der Konferenz wurde eine interreligiöse Absichtserklärung unterzeichnet.

Aygun Aliyeva, AZERTAC

Madrid