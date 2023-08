Maharram Abbasov, der vor einunddreißig Jahren den Märtyrertod erlitt, feierlich beigesetzt

Baku, 23. August, AZERTAC

Maharram Abbasov, der vor einunddreißig Jahren bei den Gefechten um das Dorf Daschalti in Schuscha den Märtyrertod erlitt, wurde in der Allee der Märtyrer in der Siedlung Keschla im Bezirk Nizami der Hauptstadt Baku feierlich beigesetzt.

An der Trauerfeier nahmen neben Familienangehörige des Märtyrers auch Militärvertreter, Mitkämpfer, Bewohner, Vertreter der Bezirksöffentlichkeit, Veteranen und Medienvertreter teil.

Der Märtyrer wurde traditionell beerdigt. Zu Ehren Maharram Abbasov wurden Salutschüsse abgefeuert. Die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan wurde intoniert.

Es sei erwähnt, dass der Märtyrer Maharram Abbasov einer von sieben Menschen ist, deren sterbliche Überreste im Dorf Daschalti im Bezirk Schuscha gefunden wurden.