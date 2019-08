Majestuosa naturaleza de Gadabay con toda su belleza

Bakú, 9 de agosto, AZERTAC

Azerbaiyán está lleno de maravillas naturales que rivalizan con las de cualquier parte del mundo. Con su amplia gama de tesoros naturales, este hermoso lugar tiene mucho que ofrecer.

Gadabay es el hogar de una plétora de asombrosas atracciones naturales, monumentos históricos que se encuentran esparcidos por todo el área.

Una flora y una fauna variada y a menudo única crean una experiencia inolvidable para los visitantes.

Gadabay se encuentra en una zona de tierras medias y altas del Cáucaso Menor. Su territorio incluye las partes septentrionales del Monte Shahdag, una parte de la concavidad de Bashkend-Dastafur y el macizo de Shamkir.

El territorio está rodeado de bosques de montaña y campos de amapolas. Cerca de Gadabay se encuentra el pueblo de Slavyanka, famoso por sus famosas fuentes de agua Narzan, Mor-Mor, Chaldash, etc.

Hágase activo, respire el aire fresco y disfrute de la naturaleza cerca de la costa del río. Ajindza, Zayam y Shamkir son los ríos más grandes de Gadabay.

Existen buenas condiciones para la pesca en el río Shamkir.

Shahzada es un lugar que debes visitar en Gadabay. La cascada de hielo de 18-20 metros de altura refrescará su cuerpo en un caluroso día de verano.

Espectaculares praderas forestales en las tierras medias, bosques de hoja ancha, praderas subalpinas y alpinas en la cima de las montañas ocupan el mayor territorio del distrito.

Hay cuatro bosques de esmeraldas en el distrito: Govdu, Godekdere, Gamish y Shamlig.

Las alturas más altas son: Goshabulag (3549 m), Godzhadag (2.217 m) y Garaarjadzh (3.549 m).

La temperatura de julio oscila entre +10 C y +20 C, y la de enero entre -2 C y -10 C.

El lugar es famoso por sus bordados a mano, tejido de alfombras, tallado de madera y metal.

Los monumentos de la región de Gadabay son parte integrante de la cultura azerbaiyana, conocida aquí como cultura Gadabay-Joyalí.

Aquí se puede disfrutar de las estructuras de Cícpolis de finales del periodo de bronce, la fortaleza de Boyuk-gala, las torres de Galakend-galasi (siglo XVI), Giz-galasi (otro nombre Namerd - gala, siglo IX), el puente arqueado del siglo XIX.

El castillo de Koroglu, relacionado con el siglo XVIII, es un grandioso lugar de exposición de la región de Gadabay. Las murallas del castillo tienen un metro de grosor y el monumento tiene una ubicación estratégica.

La fortaleza de Beyukgala, situada en el territorio del pueblo de Soyudlu, que pertenece a la edad de hierro, está incluida en la lista de monumentos de importancia mundial. La región también atrae la atención con innumerables cuevas, antiguas iglesias y templos albaneses. Cada uno de estos templos es un monumento arqueológico de la Edad de Bronce.

Gadabay también es rica en recursos subterráneos como oro, uranio, cobre y otros recursos minerales. Goldfield en Soyudlu fue explorado por los hermanos Siemens hasta la llegada de los soldados del Ejército Rojo en 1920.

Como la unidad administrativa de Gadabay se originó el 8 de agosto de 1930 bajo el nombre de Rustam Aliyev. En 1938, fue rebautizada como distrito de Gadabay.

Desde castillos históricos y paisajes llamativos, Gadabay es un lugar maravilloso para contemplar la naturaleza en toda su belleza.

Usted será recompensado con impresiones inolvidables, una profunda sensación de relajación y una sensación de estar en contacto con la naturaleza.