Mallorcas Hotelbetreiber wollen Preise für Übernachtungen um acht bis zehn Prozent erhöhen

Baku, 23. Juli, AZERTAC

Auf Mallorca (Spanien) sollen die Hotels im kommenden Jahr deutlich teurer werden – das wollen Hoteliers in Verhandlungen mit Reiseveranstaltern durchsetzen:

”Wir werden darauf drängen, um acht oder zehn Prozent hochzugehen“, sagt die Chefin des Hotelketten-Verbands ACH, Carolina Quetglas, im Interview mit der ”Mallorca Zeitung“.

Die Hotel-Chefin glaubt aber nicht, dass sie ihre Maximalforderung durchbekommt: “Das wird schwierig angesichts der möglichen Wirtschaftskrise in Europa. Unsere Kosten sind sehr gestiegen, aber wir können mit den Preisen wohl nicht so deutlich hochgehen. Sonst werden wir am Ende doch noch Sonderangebote machen müssen.“

Das spüren die Hoteliers schon bei den Lebensmittelpreisen. Die wurden normalerweise zu Saisonbeginn festgemacht.

Aber: ”Jetzt haben uns die Zulieferer schon zu Saisonbeginn gesagt, dass sie die Preise nicht einhalten können und auch nicht immer alle Lebensmittel liefern können“, so die Verbands-Chefin.

Trotzdem hat sich der Malle-Tourismus nach der Corona-Pandemie wieder erholt.

Die Hotels auf der Balearen-Insel waren im Juni zu 88 Prozent belegt, im Juli sogar bis zu 95 Prozent.