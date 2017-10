Man stellt die teuersten Schuhe der Welt in Dubai zu Schau

Abu Dhabi, 27. Oktober, AZERTAC

Debbie Wingham ist dafür bekannt, die luxuriösesten und außergewöhnlichsten Designs zu kreieren. Ihre neueste Kreation ist dabei nichts Geringeres als das teuerste Paar Schuhe der Welt.

Ihr "Red Diamond Abaya Dress" mit einem Preis von knapp 13 Millionen Euro das teuerste Kleid der Welt, und auch die kostspieligste Torte für über 42 Millionen Euro wurde von ihr entworfen - nun erhielt die Star-Designerin Debbie Wingham einen weiteren ganz besonderen Auftrag. Eine Familie bat sie darum, ein Geburtstagsgeschenk zu kreieren, welches ein einprägsames Diamanten-Unikat sein sollte.

Diesem Wunsch ging die Britin offensichtlich sehr konsequent nach. Die Stilettos, die sie anfertigte, hätten nämlich einen Wert von unfassbaren 12,7 Millionen Euro. Um ihre Idee zu verwirklichen, holte sie sich noch den Schuh-Künstler Chris Campbell mit ins Boot.

Die Edelsteine auf den Schuhen gehören zu den seltensten der Welt. Diese blauen und rosafarbenen Diamanten wären alleine bereits 1,1 Millionen Euro wert. Auf den pompösen Tretern befinden sich außerdem vier weiße und 1.000 weitere kleine Diamanten mit jeweils drei Karat. Sowohl der Reißverschluss als auch die Plakette und sämtliche Fäden bestehen aus reinem Gold.

Die Lederbeschichtung wurde ebenfalls mit 24-karätigem Gold ummantelt. Abgerundet wurde der Luxusartikel mit arabischen Jasminblüten, dies aus feinstem Leder und Diamanten bestehen. Das Ganze erforderte einen Arbeitsaufwand von mehreren Hundert Stunden – und äußerste Sorgfalt.

Die Materialien wurden farblich passend abgestimmt. Die Sohlen und Absätze entsprechen den Lieblingsfarben des Klienten. Die Einlagen sind verziert mit Echtgold-Fäden. Was einem sofort ins Auge fällt, ist die akkurate Verarbeitung und die faszinierende Symmetrie der Verzierungen. Campbell nun mal dafür bekannt, ein Auge fürs Detail zu haben. Am 1. November bringt Debbie ihr neuestes Werk nach Dubai, wie AZERTAC unter Berufung auf das Nachrichtenprogramm "The National" berichtet.