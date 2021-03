Manizha vertritt Russland beim Eurovision Song Contest 2021

Moskau, 9. März, AZERTAC

Russland wird beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam von Manizha mit dem Titel "Russian Woman" vertreten. Das entschieden die russischen Fernsehzuschauer am Montagabend in einer Live-Sendung. Zur Auswahl standen drei Beiträge. Am Ende setzten sich sie Sängerin knapp durch.

Die Sängerin wurde kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Tadschikistan geboren. Mit drei Jahren zog ihre Familie nach Moskau. Ein Großteil ihrer Musik nimmt Bezug auf den Kampf um Akzeptanz rund um den Feminismus und Migration in Russland. Im Dezember 2020 wurde Manizha zur ersten russischen Goodwill-Botschafterin der UN-Flüchtlingsagentur ernannt.