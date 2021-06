Maria Zakharova: Es ist wichtig, Delimitationsarbeiten an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze zu beginnen

Moskau, 18. Juni, AZERTAC

Es ist wichtig, die Arbeiten an der Delimitation an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze sobald wie möglich zu beginnen. Russland setzt seine aktiven Vermittlungsbemühungen fort, um die Situation zu stabilisieren. Die Arbeiten in dieser Richtung werden mit den Außen-und Verteidigungsministerien und den Grenzdienste mit Baku und Eriwan koordiniert.

Das sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bei einem Briefing in Moskau, wie das Moskauer Büro von AZERTAC berichtete.

Wir sehen eine nachhaltige und langfristige Lösung des Problems im frühzeitigen Beginn der Arbeiten an der Delimitation der Grenzen zwischen den beiden Ländern. Wir sind bereit, diesen Prozess so aktiv wie möglich zu unterstützen“, so Zakharova.