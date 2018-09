Masalli: Unternehmen für Reisverarbeitung der Geschlossenen AG “Masalli Nematlari“ zur Nutzung übergeben

Masalli, 18. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat im Rahmen seines Besuchs in der Südregion des Landes Masalli am Dienstag, dem 18. September an der Eröffnung des Unternehmens für Reisverarbeitung der Geschlossenen Aktiengesellschaft “Masalli Nematlari“ teilgenommen, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev machte sich mit Tätigkeit des Unternehmens näher vertraut.

Im Gelände des Unternehmens wurde eine Lagerhalle mit einem Speicherkapazität von 400 Tonnen gebaut. Insgesamt wurden in diesem Jahr 301 Hektar große Reisfelder in der Region angepflanzt. 25 Hektare davon wurden auf der Basis der aus der Republik Korea gebrachten modernsten Technologie des Typs “Daydon“ gepflanzt.