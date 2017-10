Masoud Karbasian: Iranisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit ist ein Beispiel für andere Länder

Teheran, 28. Oktober, AZERTAC

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Aserbaidschan hat ein hohes Niveau erreicht und ist ein Beispiel für andere Länder.

Das sagte der Minister für Wirtschaft und Finanzen Irans Masoud Karbasian in seinem Interview für lokale Presse, als er die Ergebnisse seines Besuchs in Aserbaidschan kommentierte.

Der Minister sagte, die Iran-Aserbaidschan Beziehungen in den Bereichen Verkehr, Energie, Handel, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Kommunikation entwickeln sich in aufsteigender Linie.

Die im aserbaidschanischen Rayon Neftschala und in der Stadt Sumagait gebauten gemeinsamen iranisch-aserbaidschanischen Automobil- und Pharmawerke seien ein Beispiel dafür, sagte er. Die beiden Werke werden in naher Zukunft in Betrieb genommen werden, fügte der iranische Minister hinzu.

Der Minister sprach zugleich die bilateralen Handelsbeziehungen an und erinnerte daran, dass der Handelsumsatz in den letzten 9 Monaten des laufenden Jahres um 30 Prozent gestiegen sei.

Er gab Informationen auch über in Baku geführte Gespräche und abgehaltenen Treffen und sagte, dass während der Verhandlungen Fragen der Durchführung von Handelsoperationen zwischen den beiden Ländern mit Landeswährungen und der Beteiligung der iranischen Landwirte an der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte in Aserbaidschan erörtert wurden.

Masoud Karbasian teilte mit, dass bisher 9 Treffen zwischen den iranischen und aserbaidschanischen Staatspräsidenten stattgefunden haben. Außerdem hielten die beiden Ländern ein gemeinsames Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit ab. Darüber hinaus wurden mehr als 40 Kooperationsdokumente unterzeichnet. Die gegenseitige Zusammenarbeit zu unterzeichneten Dokumenten wird fortgesetzt, sagte er.

In naher Zukunft wird in Teheran das nächste Treffen der iranisch-aserbaidschanischen zwischenstaatlichen Wirtschaftskommission stattfinden, so Masoud Karbasian.

Rabil Katanov, AZERTAC

Tehran