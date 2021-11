Medienvertreter besuchen Region Kelbadschar

Baku, 25. November, AZERTAC

Das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan organisierte eine Medientour in die Region Kelbadschar.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC interviewte man im Rahmen des Besuchs Soldaten, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten den Militärdienst leisten. In den Interviews teilten Soldaten ihre Erinnerungen an die Kämpfe im Vaterländischen Krieg.

Die Medienvertreter machten sich auch mit den sozialen und Lebensbedingungen des Personals in Kampfstellungen in der Region Kelbadschar vertraut. Die Soldaten äußerten sich zufrieden über geschaffene Bedingungen.