Meeresforscher finden 39 potenzielle neue Arten im Abgrund des Pazifischen Ozeans

Meeresforscher haben fast 40 potenzielle neue Meeresarten gefunden, als sie DNA von Kreaturen im Abgrund des Pazifischen Ozeans sammelten, von denen sie zuvor nur durch Fotos wussten.

Zu den seltsamen Kreaturen gehören segmentierte Würmer, Wirbellose aus derselben Familie wie Tausendfüßler, Meerestiere aus derselben Familie wie Quallen und verschiedene Arten von Korallen.

Während der Studie extrahierten Forscher des Natural History Museum in London die DNA der Proben aus den tiefen Tiefen der Clarion-Clipperton-Zone – die eine Fülle von neu entdecktem Leben und Manganknollen aufweist, die Nickel, Kupfer und Kobalt enthalten.

Die Expedition mit einem Roboter-Seefahrzeug führte zur Entdeckung von 39 potenziell neuen Arten auf dem Grund des Ozeans, behaupten die Wissenschaftler.

Achtundvierzig der 55 gefundenen DNA-Proben gehörten verschiedenen Arten an. Sechsunddreißig wurden in mehr als 4.800 Metern Tiefe gefunden, zwei wurden auf einem Seeberghang in 4.125 Metern Tiefe gesammelt und 17 wurden zwischen 3.095 und 3.562 Metern Tiefe gefunden.

Eines davon ist das “Gummi-Eichhörnchen“ – psychropotes longicauda – eine eigentümlich aussehende Seegurke mit 18 kurzen Fresstentakeln.

Sein Spitzname leitet sich von seiner Ähnlichkeit mit einem Gummibonbon ab – angeblich geformt wie ein Eichhörnchen. Es lebt 5.040 m tief auf Sediment-Meeresböden auf der ganzen Welt.

Trotz des Namens sind Seegurken kein Gemüse. Sie sind Seesterne und Seeigel verwandte Tiere.

Eine weitere Kreatur, deren DNA während der Studie entnommen wurde, ist die Peniagon vitreaeine weitere Seegurkenart, die erstmals 1882 vom schwedischen Zoologen Hjalmar Théel kategorisiert wurde.

Es hat einen durchscheinenden Körper und mehrere Paar Röhrenfüße. Es wurde 4.874 m tief im Meer gefunden.

Im Jahr 2019 identifizierten chinesische Wissenschaftler erstmals die psychropotes verrucicaudatus im Südchinesischen Meer gefunden.

Jetzt haben Forscher des National History Museum die DNA der violett gefärbten Seegurke extrahiert, deren Haut mit warzenartigen Wucherungen, 16 Tentakeln und Reihen von Röhrenfüßen bedeckt ist.

Obwohl die Wissenschaftler von der Existenz der Kreaturen wussten, sagten sie, dass die neu gesammelte DNA helfen wird, sie zu untersuchen und zu kategorisieren.

Der Hauptautor der Studie, Dr. Guadalupe Bribiesca-Contreras vom Natural History Museum, sagte: “Diese Forschung ist nicht nur wegen der Anzahl potenziell neuer entdeckter Arten wichtig, sondern weil diese Megafauna-Exemplare bisher nur anhand von Meeresbodenbildern untersucht wurden.

“Ohne die Proben und die darin enthaltenen DNA-Daten können wir die Tiere nicht richtig identifizieren und verstehen, wie viele verschiedene Arten es gibt.“

Dr. Adrian Glover, der die Tiefsee-Forschungsgruppe des Naturhistorischen Museums leitet, sagte: “Wir wissen, dass millimetergroße Tiere, die Makrofauna genannt werden, im Abgrund extrem artenreich sind.

“Wir hatten jedoch nie wirklich viele Informationen über die größeren Tiere, die wir Megafauna nennen, da so wenige Proben gesammelt wurden. Diese Studie ist die erste, die darauf hindeutet, dass die Diversität auch in diesen Gruppen sehr hoch sein könnte.“

Der Abbau von Nickel, Kupfer und Kobalt – die in der Zone in großen Konzentrationen vorkommen – für den Einsatz in Hightech- und grünen Industrien könnte sich negativ auf das Ökosystem des Abgrunds auswirken, heißt es in der Studie.

Die Studie wurde in der Zeitschrift veröffentlicht Zookeys.