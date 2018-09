Washington, 21. September, AZERTAC Das US Caspian Business Forum wird am 25. September in New York abgehalten, wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent berichtet. Als Veranstalter des Forums tritt das Kaspische Politische Zentrum auf. Das Forum wird wirtschaftliche und politische Leader von Vereinigten Staaten sowie Vertreter von Ländern, die an der Internationalen Transkaspischen Verkehrsroute liegen, zusammenbringen. Auf dem Forum werden wirtschaftliche und politische Aussichten der Kaspischen Region sowie die Möglichkeiten für die Finanzierung verschiedener Projekte und weitere Fragen erörtert werden.

Mehr als 100 Unternehmen werden am US-Caspian Business Forum in New York teilnehmen

