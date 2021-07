Mehr als 100 Vertreter des diplomatischen Korps in Aserbaidschan besuchen Schuscha

Schuscha, 10. Juli, AZERTAC

Im Auftrag des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham haben mehr als 100 Vertreter des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Korps und internationaler Organisationen am Samstag, dem 9. Juli in der Stadt Schuscha gewesen.

Die Botschafter von der Türkei, Pakistan, Italien, Österreich, Schweden, Polen, Israel, China, Japan, Malaysia, Südkorea, Belarus, der Ukraine, Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, Katar, Algerien und anderen Ländern sowie die Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation nahmen an der Reise nach Schuscha teil.

Ziel des Besuchs ist es, die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten, die nach der Befreiung in der Stadt Schuscha durchgeführt werden, kennen zu lernen.

Im Rahmen des Besuchs machten sich Diplomaten und Vertreter internationaler Organisationen mit dem Bau des Internationalen Flughafens Füsuli und dem Umspannwerk “Füsuli“ vertraut.

Dann kamen Vertreter des diplomatischen Korps, darunter ausländische Botschafter, Militärattachés und Vertreter internationaler Organisationen, in der Stadt Schuscha an.

Die Bekanntschaft mit der Stadt Schuscha begann vor den Burgmauern.

Nach der Befreiung Schuscha von der Besatzung wurde die Festung restauriert.

Die Reiseteilnehmer waren auch in den Moscheen Saatli, Aschagci Govharagha und Yukhari Govharagha in der Stadt.

Diplomaten aus der Türkei, Pakistan, Katar, Libyen und anderen muslimischen Ländern beteten in der Yukhari Govharagha-Moschee.

Der libysche Geschäftsträger Geschäftsträger ad interim in Aserbaidschan Aschraf Adam überreichte der Moschee den Heiligen Koran.

Die erschossenen Statuen berühmter Persönlichkeiten der aserbaidschanischen Kultur Natavan, Bulbul und Uzeyir Hajibeyli auf dem zentralen Platz von Schuscha wurden ebenfalls besichtigt.

Anschließend besuchten ausländische Diplomaten und Vertreter internationaler Organisationen das Gebiet, wo die Überreste des Palastes von Panahali Khan sind, lernten die Restaurierungsarbeiten an der Kasantschi-Kirche kennen. Die Gäste wurden Zeuge der armenischen Gräueltaten. Man informierte sie über den Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in Schuscha.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Reiseteilnehmer auch das Gebiet besuchten, wo die historische Schuscha-Erklärung unterzeichnet wurde. Sie waren auch im uralten Stadtviertel Mardinli.