Mehr als 150 zentrale Straßen in Baku und Vororten desinfiziert

Baku, 18. April, AZERTAC

Im Auftrag und auf Anweisung des Präsidenten von Aserbaidschan hat die Exekutivgewalt der Stadt Baku am 18. April mehr als 150 zentrale Straßen in der Hauptstadt sowie in den Vororten im Rahmen von drastischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (Covid-19) desinfiziert, wie AZERTAC berichtete.

Mehr als 2000 Mitarbeiter der Kommunalwirtschaften der Hauptstadt desinfizierten Gehwege, Straßenränder, Parks, Plätze und Bushaltestellen, Einrichtungen am Straßenrand mit speziellen Chemikalien und Mitteln.