Kiew, 16. Dezember, AZERTAC

In weiten Teilen der Ukraine herrscht Luftalarm. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden mehr als 60 Raketen abgefeuert. Auch aus der Hauptstadt Kiew gibt es Berichte über Explosionen. Die russischen Streitkräfte haben am Freitag zahlreiche Regionen der Ukraine erneut mit massiven Raketenangriffen überzogen. Laut einem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe wurden in der letzten Angriffswelle mehr als 60 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. In weiten Teilen des Landes herrschte Luftalarm, wie die Warnkarten am Morgen zeigten. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es nach dem Einsatz der Flugabwehr Berichte über Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Angriffe im Nachrichtendienst Telegram und rief die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Wie das ukrainische Büro von AZERTAC berichtete, wurden alleine auf die Hauptstadt Kiew 40 Raketen abgefeuert. Die ukrainische Luftverteidigung habe jedoch 37 Raketen abfangen können.

Raketenbeschuss meldeten zahlreiche Regionen, darunter Saporischschja, Mykolajiw, Winnyzja, Poltawa, Dniprotepetrowsk und Charkiw. Demnach wurde erneut besonders die Energieinfrastruktur ins Visier genommen. Mindestens zwei Menschen wurden laut der Ukraine getötet.