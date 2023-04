Mehrere Verletzte beim Teileinsturz eines Parkhauses in New York City

Baku, 19. April, AZERTAC

Beim Teileinsturz eines vierstöckigen Parkhauses im New Yorker Stadtteil Lower Manhattan sind Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagenturen AP und Reuters unter Berufung auf Behörden berichtete, kam eine Person ums Leben. Demnach sind möglicherweise weitere Menschen in den Trümmern eingeschlossen.

Die zweite Etage des Parkhauses stürzte auf die erste Etage, berichtete der Sender CBS News unter Berufung auf Notfallbeamte der Stadt New York. Rettungskräfte und Baubehörden trafen am Tatort ein, während die Polizei die Fußgänger aufforderte, den Ort zu verlassen. Alarmierte Feuerwehrleute seien aus Sorge um die Stabilität des Gebäudes vom unmittelbaren Einsatzort wieder abgezogen worden, teilte das New York City Fire Department mit.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams war auf dem Weg zur Unglücksstelle, schrieb sein Sprecher Fabien Levy auf Twitter. Er beschrieb den Vorfall als Teileinsturz.

Der Einsturz ereignete sich Medienberichten zufolge am Nachmittag (Ortszeit) in einem Parkhaus in der Ann Street, nur wenige Blocks von der City Hall und der Brooklyn Bridge und einen knappen Kilometer von der New Yorker Börse entfernt.