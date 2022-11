Mehriban Aliyeva besucht ein Ballett in Samarkand VIDEO

Samarkand, 11. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 10. November, haben sich am Rande des 9. Gipfeltreffens der Organisation Türkischer Staaten die First Ladies von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva, von Usbekistan Ziroatkhon Mirziyoyeva, von Türkiye Emine Erdogan sowie Aniko Levai, die Ehefrau des ungarischen Premierministers an einem Ballett mit dem Titel “Lazgi“ im Schauspielhaus in der Stadt Samarkand angesehen.

Der usbekische Khorazm-Tanz “Lazgi“ wurde 2019 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.

Die im Land Khorazm geborenen Lazgi verkörpern die menschliche Kreativität, indem sie die Geräusche und Phänomene der umgebenden Natur, Gefühle von Liebe und Glück widerspiegeln.

Der Tanz hat jahrhundertealte Wurzeln.

Heutzutage ist Lazgi in allen Regionen Usbekistans beliebt. Charakteristisch für diesen Tanz sind Bewegungen auf halb gebeugten Beinen, zitternde Schultern und Arme, an denen Glöckchen befestigt sind. Während des Tanzes agieren alle Musiker, Sänger und Tanzdarsteller auf harmonisierte Weise, und die Texte der Lieder sind hauptsächlich der Verherrlichung von Liebe und Güte gewidmet.