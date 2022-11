Meltwater Champions Chess Tour: Shakhriyar Mamedyarov wird am Tour-Finale 2022 teilnehmen

Baku, 3. November, AZERTAC

Eine dramatische Saison, die sich über fast ein ganzes Jahr erstreckt hat, hat zum neunten und letzten Turnier der preisgekrönten Meltwater Champions Chess Tour geführt.

Neben dem aserbaidschanischen Großmeister Shakhriyar Mamedyarov werden sieben weitere Elite-Schachstars Magnus Carlsen, Wesley So, Anish Giri, Rameshbabu Pragnanandha, Arjun Erigaisi, Jan-Krzysztof Duda, Liem Le am dritten und letzten großen Turnier, den Tour Finals 2022, teilnehmen. In einem einzigartigen Hybrid-Event aus Online- und Präsenzschach werden vier Spieler im SHACK15 in San Franciscos kultigem Ferry Building antreten, während vier weitere aus der Ferne spielen werden.

Der dreimalige US-Champion Wesley So wird bei seinem mit Spannung erwarteten ersten Auftritt in diesem Jahr wieder dabei sein. Die indische Teenager-Sensation Rameshbabu Praggnanandhaa wird seinen ersten Turniersieg anstreben, nachdem er in dieser Saison bereits zweimal kurz davor stand.

Die niederländische Nummer 1 Anish Giri vervollständigt das persönliche Aufgebot in San Francisco mit dem Ziel, seinen ersten Sieg im Jahr 2022 zu erringen.

Online spielen vier der spannendsten Spieler des Jahres. Jan-Krzysztof Duda, der nach seinem Sieg beim Aimchess Rapid im Oktober den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Tour belegt, wird vom Zweitplatzierten dieses Turniers, Shakhriyar Mamedyarov, begleitet.

Komplettiert wird das Aufgebot durch den in den USA lebenden vietnamesischen Speed-Spezialisten Liem Quang Le, den Vierten der Tour-Gesamtrangliste, und Arjun Erigaisi, das andere indische Wunderkind, das in diesem Jahr das Publikum begeisterte. Erigaisi wurde beim Julius Baer Generation Cup Zweiter hinter Carlsen, bevor er beim Aimchess Rapid seinen ersten Sieg gegen den Norweger errang.

Die Meltwater Champions Chess Tour ist die erste einjährige Online-Schachserie der Welt, bei der der beste Schachspieler der Welt über eine ganze Saison hinweg ermittelt wird.

Die Play Magnus Group hat die Tour von Grund auf neu entwickelt, als die Welt des Sports während der globalen Covid-Pandemie im Jahr 2020 stillstand.

Seit ihrem Start im Jahr 2020 hat sich die Tour von einem Erfolg zum nächsten entwickelt, indem sie Zuschauerrekorde für Online- und Live-Turniere gebrochen hat und kürzlich den Digital Entertainment Award von Leaders in Sport neben anderen Gewinnern wie Wimbledon, NBA, Arsenal und anderen großen Sportorganisationen gewonnen hat.

Die globalen Medien haben die Begeisterung für die Tour zunehmend verfolgt. Laut den Reichweitendaten von Meltwater generierte die Tour 2021 eine Medienreichweite von 22 Milliarden und 2022 bisher 58 Milliarden, was einem Wachstum von 164 Prozent im Vergleich zu einer bereits rekordverdächtigen Eröffnungssaison entspricht.

Tour-Direktor Arne Horvei sagte: “Wir freuen uns, dass die zweite Saison der Meltwater Champions Chess Tour mit dem Tour-Finale in San Francisco mit unserem Titelpartner Meltwater ihren Höhepunkt findet.

“In diesem Jahr hat die Tour große Schritte gemacht, um der führende jährliche Circuit im Online-Schach zu werden, und wir sind stolz darauf, dass viele weitere Fans, Spieler und Partner im Laufe der Saison Teil der Reise der Tour werden.“

Die Tour wird von Meltwater, einem in San Francisco ansässigen Anbieter von sozialen und medialen Informationen, unterstützt, der zu Beginn der ersten Saison 2021 Titelpartner der Champions Chess Tour wurde.

Die Partnerschaft lebt von den gemeinsamen Themen Strategie, Analyse und Nutzung von Informationen zur Verbesserung der eigenen Position, sei es auf dem Schachbrett oder in der Vorstandsetage.

Zubair Timol, Vice President of Culture bei Meltwater, sagte: „Die Meltwater Champions Chess Tour ist eine historische Serie, was die Zuschauerzahlen, das Engagement und die sozialen Interaktionen angeht. Die Tour war bereits in Oslo, Miami und jetzt in San Francisco zu Gast und hat die besten Spieler der Welt auf einen wirklich globalen Markt gebracht.

“Bei Meltwater steht Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns, und es war ein Privileg, mit PMG zusammenzuarbeiten, da sie die digitale Transformation im Schach vorantreiben. Der kürzlich verliehene Leaders In Sport Award ist ein Spiegelbild einer wirklich kooperativen und integrativen Partnerschaft zwischen PMG und Meltwater.“

Die persönliche Veranstaltung findet im SHACK15 statt, einem innovativen sozialen Raum in San Franciscos kultigem Ferry Building mit Panoramablick auf die Bucht.

Die Tour Finals 2022 beginnen am 14. November um 15:00 Uhr ET / 21:00 Uhr MEZ. Verfolgen Sie die Übertragung live auf chess24.com oder auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von chess24.