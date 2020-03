Messi Torschützenkönig aller Zeiten in Top-5-Ligen Europas

Baku, 8. März, AZERTAC

Trotz durchwachsener Leistungen des FC Barcelona ist Lionel Messi in der spanischen La Liga zum Spieler des Monats Februar gewählt worden. Ausschlaggebend dürfte die Partie gegen SD Eibar gewesen sein: Beim 5:0-Sieg steuerte Messi vier Tore bei.

Insgesamt bringt es der 32-jährige Argentinier in dieser Saison auf 23 Tore und 16 Assists in 30 Pflichtspielen. Messi tritt in die Fußstapfen von Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid), der im Januar zum Spieler des Monats gekürt worden war.

Messis Treffer im Spiel vs. Real Sociedad bedeutete nicht nur 3 Punkte für Barca, sondern auch eine weitere individuelle Leistung für Leo gegen Cristiano Ronaldo.

Mit 438 Toren ist Messi nun der Torschützenkönig aller Zeiten in den Top-5-Ligen Europas - mit seinem gestrigen Tor hat er Cristiano überholt. Diese Ligen sind Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga und Ligue 1.

Leo hat nicht nur mehr Tore, sondern auch das bessere Tor-pro-Spiel-Verhältnis:

Messi:

438 Tore

474 Einsatze

0.92 Tore pro Spiel

CR7:

437 Tore

540 Einsatze

0.80 Tore pro Spiel

Messi hat jede Chance, diesen unglaublichen Rekord für immer zu halten!