Meteorologen warnen: Extreme Hitze hält schon einige Tage an

Baku, 2. Juli, AZERTAC

Ist das schon die Wetter-Wirklichkeit des Klimawandels? Vor allem in den letzten Tagen war Ende Juni Anfang Juli 2018 rekordverdächtig heiß - so warm wie in Aserbaidschan zuletzt vor fast 120 Jahren.

Die Meteorologen warnen, dass extreme Hitze schon einige Tage anhält.

Laut der Auskunft des Wetterdienstes des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird die höchste Temperatur in Baku und in der Halbinsel Abscheron 40-43 Grad sein.