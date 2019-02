Baku, 15. Februar, AZERTAC

Die Meteorologen warnen vor einem regnerischen und windigen Wetter in Aserbaidschan.

Laut der Auskunft des Wetterdienstes des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird von 15. bis 16. Februar ein regnerisches Wetter und einen Nordwestwind in Baku und auf der Halbinsel Abscheron geben. An manchen Stellen wird der Regen noch stärker. Die Windgeschwindigkeit wird 15-20 Meter pro Sekunde betragen. Das unbeständige Wetter wird in Baku und auf der Halbinsel Abscheron bis Morgen des 17. Februar anhalten.

Auch in den Regionen des Landes wird es ein unbeständiges Wetter geben. Es wird am Nachmittag des 17. Februar aufhören. In den Bergregionen des Landes wird es einen heftigen Schnee und Westwind geben. Die Windgeschwindigkeit wird 18-23 Meter pro Sekunde betragen.

Die relativ hohe Luftfeuchte kann bei wetterempfindlichen Menschen eine Störung hervorrufen, hieß es in dem Bericht.