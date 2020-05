Meteorologen warnen vor starkem Wind in Baku

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Für Montag warnen die Meteorologen vor einem starken Wind in Baku.

Laut der Auskunft des Aserbaidschanischen Wetterdienstes des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird am Montag, dem 18. Mai einen heftigen starken Nordwestwind in Baku und auf der Halbinsel Abscheron geben. Die Windgeschwindigkeiten wird 15-18 m/s, ab und zu 20-20-25 m/s erreichen,

Am Montag und Dienstag wird es in einigen Berggebieten Aserbaidschans Blitze, Regen und Hagel geben. Am 18. Mai wird die Geschwindigkeit des Westwindes in einigen Regionen des Landes 15 - 20 m/s, an einigen Stellen 23-28 m/s erreichen, hieß es weiter.

Wind allein wird unterhalb von Windgeschwindigkeiten von 200 km/h kaum gefährlich. Doch können vor allem umherfliegende Gegenstände wie Äste für Menschen gefährlich werden; Bäume drohen umzustürzen.