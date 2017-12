Mevlüt Çavuşoglu: Armenien muss territoriale Integrität Aserbaidschans respektieren

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Armenien muss territoriale Integrität Aserbaidschans respektieren. Die Türkei unterstützt die faire Position Aserbaidschans im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt um die Region Berg-Karabach und ist für einen Lösungsweg des Konfliktes, der für Aserbaidschan akzeptabel ist. Armenien ist daran schuld und will seine Schuld nicht eingestehen.

AZERTAC zufolge sagte das der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoglu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Ergebnisse des fünften trilateralen Treffens der Außenminister Aserbaidschans, Irans und der Türkei am 20. Dezember in Baku.

Um die Beziehungen der Türkei zu Armenien wieder herzustellen, müssen sich die armenischen Truppen von aserbaidschanischen Gebieten zurückziehen. Armenien sollte seine Beziehungen zu den Nachbarstaaten noch einmal überdenken, auf seine Gebietsansprüche verzichten und die territoriale Integrität Aserbaidschans respektieren, fügte er hinzu.

Der Minister stellte fest, dass heute in Baku ein ausführlicher Meinungsaustausch über die Ausweitung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan, der Türkei und dem Iran stattgefunden hat. Auf Vorschlag der iranischen Seite wird das nächste Treffen in diesem Format in der Türkei stattfinden, so Mevlüt Çavuşoglu.