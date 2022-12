Mevlüt Cavusoglu: Unsere Beziehungen zu Aserbaidschan sind auf dem höchsten Niveau angelangt

Ankara, 29. Dezember, AZERTAC

Es ist ganz annehmbar, dass Aserbaidschan Eigentümer seiner natürlichen Ressourcen in seinen Territorien ist. Wir stehen Aserbaidschan auch in dieser Angelegenheit wie in allen Bereichen zur Seite. Wir setzen den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zu Armenien in Absprache mit Aserbaidschan fort.

Laut AZERTAC erklärte dies der türkische Chefdiplomat Mevlüt Cavusoglu auf einer Pressekonferenz in Ankara.

Der türkische Außenminister bezeichnete den ersten trilateralen Gipfel der Staatsoberhäupter von Türkiye, Aserbaidschan und Turkmenistan sowie die Ministertreffen von Türkiye-Aserbaidschan- Kasachstan und Türkiye-Aserbaidschan-Usbekistan als historischen Prozess und wies darauf hin, dass unsere Beziehungen mit Aserbaidschan auf dem höchsten Niveau angelangt ist.