Mexiko: Mindestens 39 Tote bei Brand in Auffanglager

Baku, 28. März, AZERTAC

In der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez sind bei einem Brand in einem Auffanglanger für illegale Einwanderer mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen.

Wie örtliche Zeitungen unter Berufung auf einen Behördensprecher berichten, wurden 29 Menschen verletzt. Das Feuer sei gestern Abend in dem Gebäude ausgebrochen, nachdem die Behörden rund 70 Migranten, die sich auf den Straßen der Stadt aufhielten, aufgegriffen hatten. Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft schickte Ermittler an den Grenzübergang. Ciudad Juárez im Norden Mexikos grenzt direkt an die Stadt El Paso im US-Bundesstaat Texas. Die Unterkünfte sind oft überfüllt.