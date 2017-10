Michael Kindsgrab: 2017 ist erfolgreiches Jahr in Bezug auf Entwicklung von deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

2017 ist ein erfolgreiches Jahr in der Entwicklung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen. In diesem Jahr feiern wir drei wichtige Jubiläen. Vor zweihundert Jahren ließen sich die ersten deutschen Siedler in Aserbaidschan nieder. Seit vierzig Jahren besteht Städtepartnerschaft zwischen Ludwigshafen und Sumgayit.

Das dritte Jubiläum ist der 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Wir blicken heute nicht nur zurück, sondern blicken mit einem Gefühl der Freude auf unsere Zukunft.

Das sagte der deutsche Botschafter in Aserbaidschan, Michael Kindsgrab, in einem Interview mit Journalisten.

“In den nächsten Jahren werden spannende Projekte erwartet. Der Deutsche Bundestag hat Geldmittel für die Eröffnung des Goethe-Instituts in Aserbaidschan bereitgestellt. Die deutschen Unternehmer investieren heute viel in der aserbaidschanischen Wirtschaft, unterstützen die Diversifizierung der Wirtschaft Aserbaidschans. Wir hoffen, dass die bestehenden Beziehungen weiter ausgebaut werden. Aserbaidschan ist einer der fünf wichtigsten Rohöllieferanten Deutschlands.

Wir unterstützen auch die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan und hoffen, dass sie neue Abkommen unterzeichnen werden. In diesem Jahr wird auch das deutsch-aserbaidschanische Wirtschaftsforum stattfinden. Es wird die Teilnahme von vielen deutschen Unternehmen an diesem Forum erwartet. Wir hegen große Hoffnung auf die Zukunft der Wirtschaft Aserbaidschans und möchten, dass die deutschen Unternehmen zu dieser Entwicklung beitragen", so der deutsche Diplomat.