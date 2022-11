Militärkrankenhaus, Sport- und Wohnkomplexe in Militäreinheit des Grenzdienstes im Rayon Jabrayil zur Nutzung übergeben

Baku, 7. November, AZERTAC

Im Auftrag des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev werden weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Grenzschutzdienstes in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten ergriffen.

Heute wurden ein Militärkrankenhaus, Sport- und Wohnkomplexe in einer von Militäreinheiten des Grenzdienstes im Rayon Jabrayil zur Nutzung übergeben, wie der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes (SBS) der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte. , dass am 7. November der Dienst eines Militärkrankenhauses, Sport- und Wohnkomplexes im militärischen Teil des staatlichen Grenzdienstes in der Region Jabrayil in Betrieb genommen wurde.

Generaloberst Eltschin Guliyev, Chef des Staatsgrenzdienstes nahm an der Einweihung teil und hielt eine Rede bei der Veranstaltung.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde einer Gruppe von Teilnehmern des Vaterländischen Krieges, die an der Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans teilgenommen haben, die Medaille ”Teilnehmer des Vaterländischen Krieges“ verliehen.

Nach der Eröffnungsveranstaltung machte man sich mit den Bedingungen vertraut, die für den Dienst von Grenztruppen geschaffen wurden, inspizierte militärische Ausrüstung, Waffen und technische Mittel.