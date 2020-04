Militärparade im Iran

Teheran, 17. April, AZERTAC

Anlässlich des Tages der iranischen Armee hat am 17. April im Iran eine Militärparade stattgefunden.

Die Militärparade der Armee "Service Parade" unter dem Motto "Verteidiger des Landes, Unterstützer der Gesundheit" wurde am Freitagmorgen in Anwesenheit des iranischen Verteidigungsministers, Brigadegeneral Amir Hatami, in der Stadt Teheran und gleichzeitig mit der Anwesenheit lokaler Kommandeure im ganzen Land abgehalten.

Die 29. Farwardin-Militärparade ist eine Militärparade, die seit 1979 jedes Jahr anlässlich des Tages der iranischen Armee im ganzen Land veranstaltet wird.

Es werden Beispiele für Desinfektionsgeräte, mobile Krankenhäuser, entworfene und optimierte Fahrzeuge sowie die Unterstützung von Militärpersonal vorgestellt, um das iranische Volk im Kampf gegen das Coronavirus in Teheran, Provinzzentren und einigen Städten zu unterstützen.

Die Parade fand in 24 Provinzen und in der Hauptstadt statt. Unmittelbar nach der Zeremonie wurden die an der Parade vorgestellten Geräte an Menschen mit niedrigem Einkommen und abgelegenen Gebieten geschickt, um öffentliche Plätze zu desinfizieren.

Im Jahr 1979 nannte Imam Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik Iran, den 29. Farvardin des iranischen Kalenderjahres (17. April dieses Jahres) "Tag der Armee".