Kairo, 1. Juli, AZERTAC

Mindestens 30 Menschen starben und mehr als 80 wurden verletzt, als die Ermordung eines beliebten Sängers am Dienstag in der äthiopischen Hauptstadt und der umliegenden Region Oromiya Explosionen und Proteste auslöste.

AZERTAC zufolge geht das aus einem Bericht der äthiopischen Polizei hervor.

Abiy nannte die Ermordung des Musikers Haacaaluu Hundeessaa am Dienstagabend in einer Fernsehansprache "eine böse Tat". "Dies ist eine Handlung, die von in- und ausländischen Feinden begangen und inspiriert wird, um unseren Frieden zu destabilisieren und uns daran zu hindern, Dinge zu erreichen, die wir begonnen haben", sagte er.

Haacaaluu wurde gegen 21:30 Uhr erschossen, teilte die Polizei am Montag mit. Einige Verdächtige seien festgenommen worden, teilte der Polizeikommissar der Stadt Addis Abeba, Getu Argawhe, den staatlichen Medien mit und gab keine weiteren Einzelheiten bekannt. Der Mord schien gut geplant, sagte die Polizei.

Die Unruhen machen wachsende Spaltungen in der Oromo-Machtbasis von Premierminister Abiy Ahmed deutlich, als mächtige ethnische Aktivisten, die früher Verbündete waren, seine Regierung zunehmend herausfordern.