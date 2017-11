Mindestens elf Menschen beim Brand in Batumi ums Leben gekommen

Tiflis, 25. November, AZERTAC

Mindestens elf Menschen sind beim Brand eines Hotels in der georgischen Küstenstadt Batumi ums Leben gekommen. Am Freitagabend brach dort nach Angaben von Innenminister Georgi Gacharija ein Feuer aus. Weitere 21 Menschen seien mit teils schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden.

Das Luxushotel "Leo Grand" war erst vor etwa zwei Jahren eröffnet worden. Am Wochenende sollte dort die "Miss Georgien 2017" gewählt werden. Teilnehmer der Show waren nicht unter den Opfern des Brandes.

Warum das Feuer ausbrach, ist nicht klar. Innenminister Gacharija wies darauf hin, dass beim Bau des Hotels offenbar gegen Brandschutzbestimmungen verstoßen worden sei. Unter anderem habe es am Gebäude keine Feuertreppen gegeben.

Ministerpräsident Georgi Kwirikaschwili, der auf dem Rückweg aus Brüssel in Batumi zwischengelandet war, kündigte eine strenge Bestrafung aller Schuldigen dieser Katastrophe an.

Khatai Azizov, AZERTAC

Tiflis