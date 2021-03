Mindestens neun Tote beim Helikopterabsturz in der Türkei

Ankara, 5. März, AZERTAC

Beim Absturz eines Militärhelikopters in der brüderlichen Türkei sind neun Soldaten gestorben. Vier weitere seien bei dem Absturz in der Nähe der osttürkischen Stadt Tatvan verletzt worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit, wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtete. Die Maschine war eine halbe Stunde nach dem Start vom Radar verschwunden.

Das Ministerium sprach von einem Unfall, doch die Ursache war zunächst unklar.