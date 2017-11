Minister Mammadyarov: "Ich bin mit Verhandlungen mit Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe zufrieden "

Moskau, 16. November, AZERTAC

"Ich bin mit dem Inhalt der Verhandlungen mit den Co-Vorsitzenden der OSZE Minsk-Gruppe sehr zufrieden gewesen. Die Verhandlungen sind sehr konstruktiv verlaufen. Wir haben Fragen der Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes diskutiert. "

Das sagte der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov, der zu Besuch in Moskau ist, nach einem Treffen mit den Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe in einem Interview mit einer AZERTAC-Sonderkorrespondentin.

Der Minister sagte, dass bei dem Treffen beschlossen wurde, die Verhandlungen im Rahmen des für Anfang Dezember anberaumten Treffens der Außenminister der OSZE-Mitgliedsstaaten in Wien fortzusetzen. "Im Grunde genommen gibt es Ideen. Die Ko-Vorsitzenden haben sich verpflichtet, an diesen Ideen zu arbeiten, um weiter voranzukommen. Sie fragen mich immer, an welchem Plan wir arbeiten? Ich antworte, dass seit Prager Prozess alle vorgeschlagenen Ideen auf dem Tisch liegen. Natürlich sind einige von denen Vorschläge der Co-Vorsitzenden, die aus sechs Punkten bestehen. Sie sind bekannt. Wir haben heute an Details gearbeitet. Diesmaliges Treffen hat gezeigt, dass wir d.h. die aserbaidschanische Seite und die Co-Vorsitzenden entschlossen sind, den Verhandlungsprozess weiter voranzutreiben", sagte Minister Mammadyarov.

Es gibt auch Aspekte, die den Fortgang der Verhandlungen verhindern, fügte Mammadyarov hinzu: Er sagte: "Ich würde mich auf irgendeinen Progress in den Verhandlungen freuen. Jedoch gibt es Aspekte, die diesen Fortschritt behindern, betonte er. Aber es gibt immer Hoffnung. Heute arbeiten die Co-Vorsitzenden sehr ernst. Sie sagten, dass sie keine Touristen sind. Wir brauchen ernsthafte Verhandlungen, weil wir ernste Länder vertreten. Ich begrüße es. Aber wie viele Ausreden kann man erfinden. Bald sagen sie, dass die Wahlen abgehalten werden, bald sagen sie, dass auf die Polizeistelle angegriffen ist. Es stellt sich heraus, dass diese Verhandlungen ewig dauern werden? Nein. Das ist nicht real. Die Alternative ist allen bekannt. Aber niemand will es. Aserbaidschan will auch nicht, dass es zu Konflikten kommt. Natürlich braucht niemand leere Worte und niemand wird es tolerieren. Heute haben wir ein ernstes Gespräch mit den Co-Vorsitzenden geführt. Wir finden, dass man weiter voranschreiten muss."

Der Leiter der außenpolitischen Behörde von Aserbaidschan sagte, dass bei dem bevorstehenden Treffen mit den Co-Vorsitzenden in Wien, die Möglichkeiten für das Treffen der Präsidenten diskutiert werden. Nachdem Fragen, die heute mit den Co-Vorsitzenden erörtert wurden, auch mit der armenischen Seite diskutiert werden, wird man die Präsidenten über die Treffen informieren.

Was die Frage des Zurückrufens vom US-Co-Vorsitzenden der OSZE Minsk-Gruppe betrifft, sagte der Minister: "Ich glaube nicht an die Änderung des Co-Vorsitz-Formats, weil der amerikanische Co-Vorsitzende seine Funktion sehr ernst nimmt. Vor einiger Zeit gab es solche Gespräche über die Reduzierung von manchen Posten im US-Außenministerium. Zu dem heutigen Treffen war der amerikanische Co-Vorsitzende nicht allein, sondern mit seiner Assistentin gekommen. Das zeigt, dass die US-Seite das Problem sehr ernst nimmt.”