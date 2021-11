Minister für Verteidigungsindustrie von Aserbaidschan besucht Dubai EXPO-2020

Baku, 15. November, AZERTAC

Der Minister für Verteidigungsindustrie der Republik Aserbaidschan, Madat Guliyev, der zu einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten weilt, um an der 17. Dubai Airshow 2021 teilzunehmen, und ihn begleitende Delegation haben auch die internationale Ausstellung Dubai EXPO-2020 besucht, die am 1. Oktober 2021 begann und bis zum 31. März 2022 dauert.

Laut der Auskunft des Ministeriums für Verteidigungsindustrie gegenüber AZERTAC wird der aserbaidschanische Nationalpavillon durch das Thema “Samen der Zukunft“ auf der Weltausstellung "Dubai EXPO-2020" vertreten.

Der aserbaidschanische Nationalpavillon bietet den Besuchern detaillierte Informationen über die reiche Kultur und die Geschichte Aserbaidschans. Gleichzeitig werden die Besucher über die alte historische aserbaidschanische Stadt Schuscha und ihre Geschichte und Kultur informiert. Minister Guliyev besuchte den nationalen Pavillon von Aserbaidschan und lernte dann die Pavillons der brüderlichen Türkei und anderer Länder, hieß es.