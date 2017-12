Minsk und Baku beliebte GUS-Reiseziele russischer Touristen an Neujahrstagen

Minsk, 26. Dezember, AZERTAC

Baku landet im Reiseziel-Ranking der meistbesuchten GUS-Städte, wo russische Touristen an Weihnachts- und Neujahrstagen Urlaub machen wollen, auf dem Platz zwei. Diese Information wurde auf dem russischen Hotelbuchungsportal Tvil.ru veröffentlicht, wie AZERTAC unter Berufung auf die Nachrichtenagentur BelTA berichtet. Das Ranking wurde aufgrund der Hotelbuchungen in der Zeitperiode vom 30. Dezember 2017 bis zum 8. Januar 2018 erstellt. Minsk ist die beliebteste Reisedestination russischer Touristen an Neujahrstagen gefolgt von Baku.

Zu den beliebten Reisezielen in der GUS zählen auch Almaty (Kasachstan) und Tiflis (Georgien).

In Belarus werden um die Jahreswende hauptsächlich Reisen zur Residenz des Väterchens Frost im Naturschutzgebiet Beloweshskaja Puschtscha und Urlaub in den Skikurorten Logoisk und Silitschi ausgebucht.