Miroslav Lajčak: Eröffnung der slowakischen Botschaft in Baku wird Entwicklung bilateraler Beziehungen fördern

Baku, 29. November, AZERTAC

Die Eröffnung der slowakischen Botschaft in Aserbaidschan wird zur Ausweitung der Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern den Anstoß geben.

Das sagte der zu einem Besuch in Baku weilende slowakische Außen- und Europaminister Miroslav Lajčak in seinem Interview mit Journalisten.

“Die beiden können in verschiedenen Bereichen sowie in den Bereichen Infrastruktur, Verkehr, Straßenbau, Eisenbahnen, Pharmaindustrie, Landwirtschaft, Tourismus, Informationstechnologie, Bildung und in anderen Sphären zusammenarbeiten. Die Eröffnung der slowakischen Botschaft wird die Entwicklung der slowakisch-aserbaidschanischen Beziehungen im bilateralen Format fördern. Ich glaube, dass dieses Ereignis auch zur Weiterentwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen den slowakischen und aserbaidschanischen Völkern seinen gewissen Beitrag leisten wird", sagte er.