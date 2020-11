Mit Munition beladene armenische Armee-Lastwagen in die Luft gesprengt VIDEO

Baku, 1. November, AZERTAC

Nach der Zerstörung eines Munitionslagers der armenischen Armee in den besetzten aserbaidschanischen Gebieten durch aserbaidschanische Einheiten vor einigen Tagen fehlte es feindlichen Einheiten an Munitionen. Daher versucht der Feind, die ihm zur Verfügung stehende gesamte Munition in den Richtungen einzusetzen, wo die heftigen Kämpfe gehen.

Der Pressedienst des Verteidigungsministeriums teilte AZERTAC mit, dass am Abend des 31. Oktober zwei mit Munition beladene Armee-Lastwagen versteckt gefunden wurden. Die Militärfahrzeuge wurden sofort durch einen genauen Schuss zerstört.

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte Videoaufnahmen, die diese Momente zeigen.

AZERTAC präsentiert dieses Videomaterial unter Bezugnahme des Ministeriums.