Mitarbeiter von AZERTAC beteiligen sich an Aktion für Baumpflanzung in Muschfigabad Siedlung von Baku

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, dem 6. Dezember hat in Aserbaidschan landesweit eine große Baumpflanzungsaktion stattgefunden. Diese Initiative in dieser Angelegenheit ging von der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva zum 650. Geburtstag des hervorragenden aserbaidschanischen Dichters und Denkers Nasimi aus.

Auch eine Gruppe von Mitarbeitern der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC beteiligte sich an dieser großen Umwelt-Aktion in der Muschfigabad Siedlung von Baku. Im Rahmen der Aktion wurden am Straßenrande Hunderte von Fruchtbäumen gepflanzt.

Prominente Vertreter der Öffentlichkeit sowie Staatsbeamten, Vertreter von Exekutivorganen, internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, diplomatischem Korps, öffentlichen und privaten Einrichtungen an der Aktion aktiv teil.

Die weltweite Wiederaufforstung könnte einen beachtlichen Teil des durch den Menschen seit der Industrialisierung ausgestoßenen CO2 ausgleichen. Allerdings müsste schnell gehandelt werden, denn Bäume brauchen viel Zeit zum Wachsen.