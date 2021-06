Mitarbeiter von AZERTAC und AzTV bei Minenexplosion in Kalbajar Region getötet

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Am Freitag, dem 4. Juni sind im Dorf Susuzlug in der Region Kalbajar die Mitarbeiter der amtlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) und des aserbaidschanischen Senders (AzTV), die in den von der Besatzung befreiten Gebieten Aufnahmen machten, bei der Explosion einer Mine getötet worden.

AZERTAC zufolge kamen Maharram Ibrahimov, Korrespondent von AZERTAC, Siradsch Abyschov, Kameramann des Senders AzTV tragisch ums Leben, als eine Panzerabwehrmine unter ihrem Militärfahrzeug explodierte.