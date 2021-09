Mitgliedstaaten des Kooperationsrates türkischsprachiger Staaten unterzeichnen Absichtserklärung zum Informations- und Erfahrungsaustausch im Bereich verschiedener Wirtschaftszonen

Baku, 10. September, AZERTAC

Eine Absichtserklärung zum Informations- und Erfahrungsaustausch im Bereich verschiedener Wirtschaftszonen wurde am Freitag, dem 10. September zwischen den Mitgliedstaaten des Kooperationsrates türkischsprachiger Staaten in Baku unterzeichnet.

Das Memorandum wurde vom aserbaidschanischen Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, dem kasachischen Minister für Handel und Integration Bakhyt Sultanov, dem stellvertretenden kirgisischen Premierminister, dem Minister für Wirtschaft und Finanzen Akylbek Japarov, dem türkischen Handelsminister Mehmet Musch, dem ersten stellvertretenden Minister für Investitionen und Außenhandel Usbekistans Aziz Voitov und dem ungarischen Generalsekretär für Sicherheitspolitik, Peter Staroi, unterzeichnet.

Der Zweck des Memorandums ist es, die Sonderwirtschaftszonen in Aserbaidschan zu entwickeln, neue Investitionen anzuziehen, von der Entwicklung der Mitgliedsstaaten des Kooperationsrates türkischsprachiger Staaten in diesem Bereich zu profitieren, zum Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten in verschiedenen Bereichen beizutragen.