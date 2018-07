Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Wegen der seit einigen Tagen in Aserbaidschan herrschenden extremen Hitze ist es in der Nacht von 2. zum 3. Juli in einer der Umspannstationen des Wärmekraftwerkes in der Stadt Mingachevir zu einer Havarie gekommen. Sofort wurden notwendige Maßnahmen zur Behebung der Havarie im Kraftwerk eingeleitet.

Die Situation steht unter ständigen Kontrolle des Präsidenten der Republik Aserbaidschan.