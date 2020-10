Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Der Oberbefehlshaber, Präsident Ilham Aliyev, hat den Kommandeure von Militäreinheiten und Verbänden Yashar Hasanov und Zaur Guliyev gratuliert, die die Stadt Gubadli und mehrere Dörfer in gleichnamiger Region aus armenischer Okkupation mit Bravour befreit haben. Das Staatsoberhaupt wünschte Ihnen viel Erfolg bei Kämpfen um das Vaterland. Das Staatsoberhaupt hat angewiesen an, seine Glückwünsche und Dankbarkeit an Personal zu übermitteln.