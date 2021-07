Moderates Erdbeben der Stärke 4.2 in Algerien

Baku, 31. Juli, AZERTAC

In Algerien gab es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.2. Laut Angaben des European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ereignete sich das Beben am Samstag, dem 31. Juli, in den frühen Morgenstunden um 03:01 Lokalzeit 5.9 km nordwestlich von der Stadt El Attaf (Ain Defla) in einer Tiefe von 10 km.

Auch das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 4.2 an. Eine dritte Agentur, Spaniens Nationales Geographische Institut (IGN), gab die Stärke des Bebens als 4.2 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Beben von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Nennenswerter Schaden sollte bei dieser Magnitude nicht aufgetreten sein, außer möglicherweise heruntergefallenen Gegenständen, kleinen Rissen u.s.w.