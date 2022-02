Moderates Erdbeben in Chile

Baku, 8. Februar, AZERTAC

In Chile gab es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.9. Nach Angaben des European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 8. Februar 2022, nach Mitternacht um 00:22 Lokalzeit 93 km südwestlich von der Stadt Taltal (Antofagasta) in einer Tiefe von 10 km.

Eine zweite Agentur, das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ), gab das Erdbeben abweichend mit einer Stärke von 4.6 an.

Es gibt zunächst keine Berichte über Schäden und Verletzte. Folgende Orte in der Nähe des Epizentrums wurden wahrscheinlich vom Beben betroffen: Taltal (10,000 Einw. in 93 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln zu erwarten).