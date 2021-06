Moderates Erdbeben in Indonesien

Baku, 9. Juni AZERTAC

Heute hat es in Indonesien ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.2 gegeben. Nach Angaben Indonesiens staatlicher Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) ereignete sich das Beben am Mittwoch, dem 9. Juni 2021, nachmittags um 17:19 Lokalzeit 101 km südwestlich von der Stadt Ambon (Maluku) in einer Tiefe von 10 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 4.2 an.