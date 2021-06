Moderates Erdbeben in Indonesien

Baku, 17. Juni, AZERTAC

In Indonesien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.6. Laut Angaben Indonesiens staatlicher Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 17. Juni, gegen Mittag um 13:44 Lokalzeit 81 km südwestlich von der Stadt Ternate (North Maluku) in einer Tiefe von 10 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab ebenfalls eine Stärke von 4.6 an.