Moderates Erdbeben in Kuwait

In Kuwait gab es heute ein moderates Erdbeben mit einer Stärke von 4.5 auf der Richter-Skale. Laut Angaben ereignete sich das Beben am Montag, dem 2. August, morgens um 11:31 Lokalzeit 63 km südwestlich von der Stadt Kuwait-Stadt (Al Asimah) in einer Tiefe von 10 km.

Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.

Berichte über Verletzte oder Sachschäden gab es nicht.